Seri katilden pişkin savunma

İstanbul Büyükçekmece'de 10 Kasım gecesi üç kişinin peş peşe öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı olayın ayrıntıları savcılık dosyasına yansıdı. Otelde sevgilisi Melisa Külekçi'yi vurduktan sadece 24 dakika sonra otelin 5–10 metre ilerisindeki araçta Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü'yü öldüren Hakan K.'nın, savcılıkta Melisa ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını, Melisa'nın kendisine "Ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum... Beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür, sonra sen de intihar et" dediğini iddia etti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hakan K.'nın suç kayıtlarının detayları da ortaya çıktı. Hakan K.'nın toplam 7 suç kaydı çıktı.