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Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:08

Şerife ölmeden önce babasını arayıp: “Hakan önümü kesti bana zarar verecek demiş”

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Hakan Sayacı (51) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in (41), saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i (67) aradığı ortaya çıktı. Gezer’in babasına, “Hakan önümü kesti, bana zarar verecek” dediği belirtildi. Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan Sayacı’nın 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. Şüpheli Hakan Sayacı’nın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şerife ölmeden önce babasını arayıp: Hakan önümü kesti bana zarar verecek demiş
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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. Hakan Sayacı, silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

'KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU'

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet Gezer'in ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Kendisini bir işyerine kapatıp intihar etmeye çalışan Hakan Sayacı etkisiz hale getirildikten sonra Cinayet Büroya götürüldü. Sayacı'nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#İSTANBUL

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