Şerife ölmeden önce babasını arayıp: “Hakan önümü kesti bana zarar verecek demiş”

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. Hakan Sayacı, silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

'KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU'

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet Gezer'in ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Kendisini bir işyerine kapatıp intihar etmeye çalışan Hakan Sayacı etkisiz hale getirildikten sonra Cinayet Büroya götürüldü. Sayacı'nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.