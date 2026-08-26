Şerife’nin katili adliyeye sevk edildi: “Konuşmak istemeyince öfkelendim”

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cengiz Topel caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. İddiaya göre Gezer konuşmak istemedi ve cadde üzerindeki bir yufkacıya sığındı. Şüpheli Hakan Sayacı, takip edip geldi silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı.

KADINI VURUP BAŞINA SİLAH DAYADI

Şüpheli çevredekiler tarafından sakinleştirilmek istendi. Hatta bir bardak su bile verildi. Ancak öfkeli adam silahını 2 kez daha ateşledi. Şerife Gezer ağır yaralandı. Şüpheli aynı işyerine girip kafasına silah dayadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gezer'i hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirmek için ikna çalışması yaptı. Şüpheli 1 saatten fazla süren çalışmaların ardından ikna edilip gözaltına alındı.

KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

Göğsünden vurulan Şerife Gezer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU'

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet Gezer'in ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

KONUŞMAK İÇİN GİTTİM KONUŞMAK İSTEMEDİ SİNİRLENDİM "

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan Sayacı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk beyanında 10 sevgili olduk. 2 yıl önce ayrıldık. Başkasıyla nişanlandığını öğrendim. Konuşmak için gittim. Benimle konuşmak istemedi öfkelendim. Tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Sonra kendimi öldürmek istedim. Polisler ikna etti. Pişmanım dediği öne sürüldü.