Serik’te Polis memuru evinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Özkan Çakmak (31) isimli polis memuru evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Serik ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Özkan Çakmak, bu sabah mesaiye gitmeyince mesai arkadaşları tarafından telefonla arandı. Telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine mesai arkadaşları polis memurunun Yenimahalle'de oturduğu evine gitti.

Kapı zilini ve kapıyı çalan polis memurları Çakmak'tan bir cevap alamayınca durum ilçe emniyet müdürlüğüne bildirildi. Cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından eve çağrılan çilingirci yardımıyla evin kapısı açıldı. Eve giren polis memurları mesaja arkadaşlarının hareketsiz bir şekilde kanepenin üzerinde yattığını gördü. Polis memurlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 31 yaşındaki polis memurunun öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından cenaze ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından polis memurunun kesin ölüm sebebini belirlemek üzere Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Morguna sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre polis memurunun kalp krizi sonucu ölmüş olduğu tahmin edilirken, kesin sonucun Adli Tıp kurumunun belirleyeceği ifade edildi. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki 10 yıllık polis memurunun, bekar olduğu öğrenildi