Serik’te silahlı saldırı

Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar M.K..E.,'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M.K.E'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 5 el ateş edip, olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada tekrar gelip tekrar ateş ettiği. Bir kadının tepki gösterip saldırgana doğru koşması üzerine silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı görüldü.