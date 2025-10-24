Haberler Yaşam Haberleri Serik'teki çifte cinayette 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:49

Serik'teki çifte cinayette 6 tutuklama

Antalya’nın Serik ilçesinde 20 Ekim Pazartesi sabahı Ahmet Koç (25) ve Alper Al'ın (22) silahlı saldırı sonucu öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen İbrahimcan Y., Tahir Y., Vural A., Cafer A., Ali K. ve Hüseyin Y. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli E.K.’nın ise Isparta’da tedavi altında olduğu belirtildi.

Korkunç cinayet 20 Ekim Pazartesi sabah 05.00 sularında Belek Mahallesi 45 sokakta meydana geldi. Gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al ve Ahmet Koç aralarında daha önceden husumet bulunan karşı taraftaki kişiler arasında tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabanca ve av tüfeğiyle 2 grup arasında karşılıklı ateş açıldı.

Olayda Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede iki grup arasında husumet olduğu, Ahmet Koç'un cezaevinden izinli çıktığı ve teslim olacağı günü sabahı öldürüldüğü kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren grubun emlak işi yaptığı öğrenildi.

Alper Al

Ahmet Koç

