Serinlemek için girdiği çay canından etti

Olay, Şiran ilçesine bağlı Pelitli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınıyla serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Feyzullah Koca, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucu Feyzullah Koca, itfaiye ekiplerince akıntıya kapıldığı noktadan yaklaşık 2 kilometre aşağıda bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. "Hayatını kaybeden Feyzullah Koca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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