Serinlemek için girdiği çay sonu oldu

Olay, Güdül ilçesinde bulunan Kirmir Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için çaya giren Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki kişiler, Kılıçay'ı bulmak için suya girdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kılıçay'ın bilincinin kapalı olduğu görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Han Kılıçay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıçay'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YEŞİLÖZ MAHALLESİ'NDE DEFNEDİLECEK

Kılıçay'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yeşilöz Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.