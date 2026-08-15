Haberler Yaşam Haberleri Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:35

Serinlemek için girdiği çay sonu oldu

Ankara’nın Güdül ilçesinde serinlemek amacıyla Kirmir Çayı’na giren Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. Çevredekilerin sudan çıkardığı Kılıçay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
  • ABONE OL

Olay, Güdül ilçesinde bulunan Kirmir Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için çaya giren Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki kişiler, Kılıçay'ı bulmak için suya girdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kılıçay'ın bilincinin kapalı olduğu görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Han Kılıçay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıçay'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YEŞİLÖZ MAHALLESİ'NDE DEFNEDİLECEK

Kılıçay'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yeşilöz Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA