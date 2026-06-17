Serinlemek için girdiği Göksu Çayı’nda kaybolmuştu! 18 yaşındaki İsa’nın cansız bedeni bulundu

Olay, 11 Haziran'da Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkol, akrabalarının nikah töreninden sonra piknik yapmak için Göksu Çayı'na gitti. Serinlemek için çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girip akıntıyla sürüklenen Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız'ı kurtardı. İsa Özkol ise suda kayboldu.