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Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:32

Serinlemek için girdiği Göksu Çayı’nda kaybolmuştu! 18 yaşındaki İsa’nın cansız bedeni bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki İsa Özkul, akrabalarının nikahından sonra yakınlarıyla gittiği piknikte serinlemek için Göksu Çayı'na girdi. Çaya giren 4 kişi akıntıya kapılıp suda sürüklenmeye başladı. 3 kişi kurtarılırken İsa Özkul kayboldu. 100 kişilik kurtarma ekibi İsa’nın cansız bedenine ulaştı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Serinlemek için girdiği Göksu Çayı’nda kaybolmuştu! 18 yaşındaki İsa’nın cansız bedeni bulundu
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Olay, 11 Haziran'da Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkol, akrabalarının nikah töreninden sonra piknik yapmak için Göksu Çayı'na gitti. Serinlemek için çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girip akıntıyla sürüklenen Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız'ı kurtardı. İsa Özkol ise suda kayboldu.

İSA İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ile dalgıç polisler geldi. Kurtarılan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıç polisler, kaybolan Özkol'u bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

100 KİŞİLİK EKİP GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Adıyaman'daki ekiplerin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adamlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ekipleri ve farklı illerden gelen yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma personeli de çalışmalara katıldı. Su altı ve su üstünde yürütülen kapsamlı çalışmalarda Malatya Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK), İsa Özkul'un cesedine ulaştı.

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GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olay yeri incelemelerinin ardından Özkul'un cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Otopsinin ardından İsa Özkul'un cenazesi, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıyazı köyünde toprağa verildi. Cenazede Özkul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

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Serinlemek için girdiği Göksu Çayı’nda kaybolmuştu! 18 yaşındaki İsa’nın cansız bedeni bulundu
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