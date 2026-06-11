Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu: 13 yaşındaki Metin boğularak can verdi

Olay, Genç ilçesine bağlı Servi köyü göletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölet kenarına gitti. Çocuklardan ikisinin suya girdiği, 13 yaşındaki Metin Çağlayan'ın ise kısa süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi. Arkadaşlarının yaşanan olayın ardından korku ve panikle durumu kimseye anlatmadığı, akşam saatlerinde ise ailelerin çocuklardan haber alamaması üzerine gerçeğin ortaya çıktığı belirtildi. Ailenin ısrarlı soruları üzerine gerçeği itiraf eden çocukların, Metin Çağlayan'ın suya girdikten sonra kaybolduğunu söylediği aktarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri de destek verdi. Sabah saat 05.00 sıralarında yapılan dalışta, Metin Çağlayan'ın cansız bedenine, arkadaşlarının gösterdiği noktada ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.