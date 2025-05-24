Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Samsun'da serinlemek için Akçay Irmağı'nda giren 24 yaşındaki astsubay boğuldu. Kocaeli Gebze İlçene bağlı Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve bir süre önce yıllık izni için memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gelen Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), önceki gün arkadaşlarıyla Samsun'un Terme ilçesindeki Akçay Deresinin kıyısına gitti. Sıcaktan bunalan Fidan, saat 16.30 sıralarında ise Akçay Deresi'ne girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, suyun yaklaşık 6 metre derinliğinde genç astsubayın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan, otopsinin ardından toprağa verildi.