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Giriş Tarihi: 14.6.2024

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren Burak Süner'in (14) cansız bedeni bulundu. 7 Haziran günü meydana gelen olayda, arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden Burak Süner (14) serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, JAK ve Kızılay ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 drone, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı, 42 araç ile arama yapılan nehirde Süner'in cansız bedeni olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 4 kilometre aşağısında bulundu.
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Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
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