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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:30

Serinlemek için girdiği şelalede can verdi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Değirmendere Şelalesi'nde kaybolan 39 yaşındaki Ramazan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının kıyafetlerini kıyıda bulması üzerine başlatılan arama çalışması acı haberle sonuçlandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Serinlemek için girdiği şelalede can verdi
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Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki Değirmendere Şelalesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Ramazan Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi ve yakınları, çevrede arama yaptı. Şelale kenarında Çiftçi'ye ait kıyafetleri bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin şelalenin dev kazanın da yaptığı arama çalışmaları sonucu Ramazan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre Çiftçi'nin serinlemek amacıyla girdiği suda boğulduğu üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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Serinlemek için girdiği şelalede can verdi
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