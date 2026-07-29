Serinlemek için girdiği şelalede can verdi

Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki Değirmendere Şelalesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Ramazan Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi ve yakınları, çevrede arama yaptı. Şelale kenarında Çiftçi'ye ait kıyafetleri bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin şelalenin dev kazanın da yaptığı arama çalışmaları sonucu Ramazan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre Çiftçi'nin serinlemek amacıyla girdiği suda boğulduğu üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.