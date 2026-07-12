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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Serinlemek için girdiği suda boğuldu

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Serinlemek için girdiği suda boğuldu
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde vatandaşlar arasında "İnak Suyu" olarak bilinen çaya Ali Kemal Övet girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan çocuk için çevrede bulunanlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu sudan çıkarılan Ali Kemal Övet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal Övet'in cenazesi Kiğı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi.
Karaman'da da lise öğrencisi 15 yaşındaki İsmail Aktaş arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği gölette boğuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda genç İsmail'in cansız bedenine ulaşıldı. İsmail'in cansız bedeni incelemelerin ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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#KARAMAN #BİNGÖL

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