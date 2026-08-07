Serinlemek için girdikleri deniz sonları oldu! 2 arkadaş boğularak can verdi

Üzücü olay gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Gece serinlemek için denize girdikten sonra çıkmayan iki kişinin arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik ve Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı botla 2 gemi adamı ve 4 kurbağa adamı botla hızlı olay yerine yönlendirildi.

BOĞULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerinde 6 uzman polisin yaptığı su altı arama çalışmasında Muhammet Topçu kıyıdan 10 metre açıkta, Uğur Kaan ise 25 metre uzakta boğulmuş halde bulundu. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan iki genç sağlık ekipleri tarafından da müdahale ve kontrol edildi. Ancak hayata döndürülemedi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşın Kayseri'den Antalya'ya tatil için geldikleri öğrenildi.

Uğur Kaan

ACELEN NEYDİ BENİ BIRAKIP GİTİTİN

Antalya'da Konyaaltı sahilinde gece serinlemek deniz boğularak hayatını kaybeden Muhammet Topçu (19) ile arkadaşı Uğur Kaan'ın (20) cenazeleri Kayseri'den gelen yakınları tarafından alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerini ardından Uğur Kaan'ın cenazesini yakını Muhammet Topçu'nun cenazesi baba Erdal Topçu tarafından teslim alındı. Acılı baba bir süre sonra dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın "Muhammet gitti, Acelem neydi de beni bıraktın gittim babam, ciğerimi yaktın babam" sözleri yürekleri dağladı. İki gencin Kayseri'de toprağa verileceği kaydedildi.