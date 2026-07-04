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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:34

Serinlemek için göle giren gençlerden 2’si kayıp

Bursa’da serinlemek için İznik gölüne giren 4 gençten 2’si kayboldu. Sahil Güvenlik ve dalgıç ekipleri, Göl ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Remzi YILMAZ
Serinlemek için göle giren gençlerden 2’si kayıp
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Gezmek ve serinlemek için Bursa merkezden İznik ilçesine giden 4 arkadaş, İlçeye bağlı Sölöz Mahallesindeki göl kıyısına gitti. Bir süre sonra sıcaktan bunaldığını söyleyen 19 yaşındaki Bünyamin Kadı ile 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu, serinlemek için göle girdi. 2 arkadaş, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Diğer arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ekipleri ve Ambulans sevk edildi.

Çevrede ve su üzerinde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Sahil Güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, hem gölde hem de çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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