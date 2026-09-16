Serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

M.Ç. (28) ve arkadaşları, piknik yapmak için merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Palandöken ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti'ne geldi. Gölet etrafında arkadaşlarıyla otururken serinlemek için suya giren M.Ç'yi gözden kaybeden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ç'nin suya girdiği alanda arama çalışmalarına başlayan ekiplerinden SAK ekipleri, göletin yaklaşık 5 metre altında cansız bedene ulaştı. Sudan çıkarılan M.Ç, ambulansla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gölet kenarında arkadaşlarıyla kayalıklarda dondurma yiyip balık tutarken M.Ç'nin gölete girmek için üstünü çıkardığı, arkadaşlarının uyarısına rağmen M.Ç'nin gölete girdiği öğrenildi.