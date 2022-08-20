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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Serinlemek istediler boğularak öldüler

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Serinlemek istediler boğularak öldüler
Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte serinlenmek isteyenlerin nehir ve göl sularına girmesi sonucu her yıl çok sayıda kişi boğularak hayatını kaybediyor. Ankara'nın Güdül ilçesinde serinlemek için Sorkun Mahallesi'ndeki tabiat parkında bulunan gölete giren 24 yaşındaki Can Polat, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ile Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Polat'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Antalya'nın Demre ilçesi Çayboğazı Barajı'na balık tutmak amacıyla gelen Suriye uyruklu Sami Elahmed de bir süre sonra yüzmek için girdiği suda kayboldu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından yapılan arama sonucunda Elahmed'in cesedi sudan çıkarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde önceki gün denize girdikten sonra kaybolan Eyüp Sabri Kaya'nın (45) cesedi dün sabah Sarıkaya Burnu önlerinde bulundu.

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Serinlemek istediler boğularak öldüler
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