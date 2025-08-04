Serinlemek istemişlerdi… İki minik yürek bataklıkta soldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde, yürek burkan bir olay yaşandı. Sıcak havadan bunalan iki çocuk, serinlemek için girdikleri gölette hayatlarını kaybetti. 11 yaşındaki A.A.K. ve M.E.Ö., bir kısmı bataklık olan gölete girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olay, çevredeki vatandaşların çocuklardan uzun süre haber alamaması üzerine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Durumun bildirilmesiyle bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri başta olmak üzere sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölette yürütülen arama çalışmaları sonucunda, iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

BİR ANDA SESSİZLİK… BİR ANDA ACI ÇIĞLIKLAR

Gölet kıyısında toplanan ailelerin ve belde halkının umut dolu bekleyişi, acı haberle yerini gözyaşlarına bıraktı. Henüz 11 yaşında, hayatlarının en başında olan iki çocuğun göletten çıkarılan cansız bedenleri, yürekleri dağladı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından A.A.K. ve M.E.Ö.'nün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAYLABAĞI BELDESİ YASTA

Yaylabağı beldesi, iki küçük evladını aynı anda kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Tüm beldeyi derin bir yasa boğan bu elim olay, çocukların yaz aylarında serinlemek için sıkça kullandığı alanların güvenliğine dair soruları da beraberinde getirdi. Yetkililer, gölet ve benzeri alanların özellikle yaz aylarında çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgularken, ailelere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Öte yandan Yaylabagı beldesinde serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden M.E.Ö., ve arkadaşı A.A.K., Yaylabagı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.