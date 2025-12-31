Haberler Yaşam Haberleri Serra Arıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Serra Arıtürk'ün oynadığı diziler
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:45

Müzik ve oyunculuğu bir arada yürüten isimlerden biri olan Serra Arıtürk, O Ses Türkiye Yılbaşı programında konuk olması ile yeniden gündeme geldi. Genç sanatçının yaşı, memleketi ve bugüne kadar yer aldığı dizi projeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Serra Arıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ekran önündeki performanslarıyla dikkat çeken Serra Arıtürk, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye sahnesinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kariyer yolculuğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve rol aldığı dizilere dair bilgiler araştırma konusu oldu.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998, İstanbul doğumludur.

Serra Arıtürk, müzisyen, YouTuber ve dizi-film oyuncusudur. Müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan Arıtürk, gitar çalmayı öğrenmiş ve cover çalışmaları ile ün kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle adım atmıştır ve ardından birçok dizi ve film projesinde rol almıştır.

SERRA ARITÜRK'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Serra Arıtürk'ün rol aldığı yapımlardan bazıları şu şekilde:

2021- Aşkın Tarifi

2022- Kulüp

2024- Taş Kağıt Makas

2024 - Kuvvetli Bir Alkış

2024 - Asaf

2025- Veliaht

