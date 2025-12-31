Serra Arıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Serra Arıtürk’ün oynadığı diziler

Ekran önündeki performanslarıyla dikkat çeken Serra Arıtürk, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye sahnesinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kariyer yolculuğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve rol aldığı dizilere dair bilgiler araştırma konusu oldu.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998, İstanbul doğumludur.

Serra Arıtürk, müzisyen, YouTuber ve dizi-film oyuncusudur. Müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan Arıtürk, gitar çalmayı öğrenmiş ve cover çalışmaları ile ün kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle adım atmıştır ve ardından birçok dizi ve film projesinde rol almıştır.