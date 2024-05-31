Serum çılgınlığı

Pandemi sonrasında hastanelerden korkan vatandaşın başvurduğu evde sağlık hizmetlerinde iş çığırından çıktı. Ünlü doktorların da serum kokteyl paylaşımları yeni bir sektör yarattı. İnternette 'evde sağlık hizmeti' reklamları boy göstermeye başladı. Eskiden hastanelerde ciddi hastalıklarda kullanılan serumlar, özel sektörün kâr hırsı nedeniyle 'gençlik iksiri, uyku düzenleyici, gençleştiren, kırışıklıkları önleyen, zayıflatan serum' adı altında estetik ve güzellik dünyasının tehlikeli oyuncağına dönüştü. Fiyatları 5 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye çıkan serumlar doktor kontrolü olmadan eve gelen hemşireler tarafından uygulanıyor.Kişiler internetten yemek siparişi verir gibi vitamin ve minerallerini seçip, kendi serumunu kendi hazırlıyor. Evde serum hizmeti sunan birçok firmanın internet adresinde, "Hastanede sıra beklemeden, yolda vakit harcamadan, işinizden izin almanıza gerek kalmadan evde serum hizmetimizle tüm laboratuvar tetkiklerinizi sorunsuzca ve kısa sürede tamamlamanızı sağlıyoruz; hiç vaktinizi almıyoruz. Serum uygulamalarını en iyi standartlarda ve kişiye özel olarak gerçekleştiriyoruz" ifadeleri dikkat çekiyor. Medyatik doktorların da bu tarz tedavileri kendi evlerinde ya da çalışma masalarında alırken görüntü vermeleri akımın katlanmasına neden oldu.Doktorların da serum formülleri havalarda uçuşmaya başladı. Sosyal medyada yayınlanan formüller ise adeta yazın otellerde hazırlanan kokteylleri andırmaya başladı. Ünlü bir doktorun Instagram hesabından da paylaştığı postta şu ifadeler dikkat çekti: "Sağlığım iyi ama ufak bir yorgunluk olunca ihmal asla yok, mineraller, elektrolitler, vitaminler, glutatyon.. ve belki de sonda NAD.. amino asitler ve uyku destekçileri de olabilir mi tabii ki evet.." Akımı doktorların da bu şekilde desteklemesi evde serumu daha da cazip hale getirdi.İşin tamamen ticarileşmesi, serumların anlık olarak gösterdiği duygu durum değişiklikleri ve vatandaşlar arasındaki, "Şu kokteyli kullandım bir anda ayağa kalktım" söylemleri konuyu farklı yerlere taşımış durumda. Ortalama 5 bin liradan başlayan kokteyl serumlar içindeki maddesel karışımların içeriğine göre 100 bin liraya kadar çıkıyor. Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı en moda serumlar… Medyatik doktorların on binlerce lirayı bulan serum kürleri de popüler... Hemşire ve hatta doktorlar, 6 bin TL'den 50 bin liraya kadar varabilen ücretler karşılığında evlere gidip damar yolundan vitamin, glutatyon, ozon uygulaması yapıyor.Uzmanlarise kontrolsüz serum kullanımının çok ciddi tehlikeleri olacağı görüşünde. Özellikle bilinçsiz vitamin ve mineral takviyeleri kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta kalp krizi riskine davetiye çıkartıyor. Vücudun kendisinin üretmesi gereken kimyasalları uzun süre dışarıdan almanın çok büyük bir tehlikeye dönüşeceğinin altını çizen uzmanlar, "Ne yazık ki bilinçsiz bir kullanım var. Örneğin kişinin B vitamini zaten yüksek olabilir, siz bir de üzerine ilave eklerseniz, çok ciddi bir zarara yol açabilirsiniz. Ayrıca evlere gelen sağlık personelinin mutlaka ya hemşire ya da doktor olması lazım. Bunun dışında asla böyle bir hizmet alınmamalı. Serum, ameliyat olmuş, soğuk algınlığı olan, yaralı, egzersiz veya sıcak nedeniyle susuz kalmış her yaştan hastaya kullanılabilen komplikasyon riski düşük, basit, güvenli ve yaygın bir tedavi prosedürdür. Keyfi bir kullanım olarak görülemez ve bireyin ciddi bir sağlık sıkıntısı yok ise evde alınmalıdır" diyor.