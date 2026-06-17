Servet Polat yediği kumpir yüzünden hayatını kaybetmişti! Çocuklarına ödenecek tazminat belli oldu: ‘Annem bakteri yüzünden öldü’





'5 MİLYON DA VERSELER ANNEM GERİ GELMEYECEK'

Zeyrek, verilecek hiçbir meblağın annelerini geri getirmeyeceğini ifade ederek, "Burada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz. Bizim amacımız para değil, adalet." diye konuştu.