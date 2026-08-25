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Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:20

Servis aracı genç kıza çarptı! 18 yaşındaki Tülin yaşam savaşı veriyor

İstanbul Beylikdüzü’nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan skuter sürücüsü 18 yaşındaki Tülin Şık, servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Servis aracı genç kıza çarptı! 18 yaşındaki Tülin yaşam savaşı veriyor
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Kaza, 18 Ağustos Salı günü saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde skuter ile işe gitmek üzere yola çıkan Tülin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidindeki Şık'a çarptı.

1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şık'ın tedavisinin 1 haftadır yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü şoförü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

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Servis aracı genç kıza çarptı! 18 yaşındaki Tülin yaşam savaşı veriyor
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