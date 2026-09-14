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Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:38

Servis minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı

İstanbul Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki servis minibüsü, alev alev yandı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Servis minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı
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Yangın, saat 07.00 sıralarında TEM-Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle Metris Bağlantı Yolu'nda trafik oluştu. Yanan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

#İSTANBUL

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Servis minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı
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