Servis minibüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza akşam saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Engelli kızıyla markete gitmek için evinden çıkan Şükran Poyraz'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, şoför Ü.Ç. idaresindeki servis minibüsü çarptı. Annesini kanlar içersinde yerde gören kız şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında minibüsün ezdiği Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan şoför Ü.Ç. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

