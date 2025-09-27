Haberler Yaşam Haberleri Servis şoförü Binali Aslan'ın sır ölümü: Ankara'da kayboldu cansız bedeni Mersin'de bulundu!
Giriş Tarihi: 27.9.2025 15:49

Ankara'da servis şoförü Binali Aslan için 21 Eylül'de kayıp başvurusu yapıldı. Dün Mersin'de ormanlık alanda bulunan cansız bedenin Aslan'a ait olduğu anlaşıldı. Talihsiz adam gözyaşlarıyla toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü.

Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu. Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

