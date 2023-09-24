Servis şoförü evine giderken kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde dün gece saat 02.30 sularında Sinan Turgut yönetimindeki otomobil ile M.K.K.'nın kullandığı lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sinan Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Lüks otomobil sürücüsü, M.K.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen Sinan Turgut'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk babası Turgut, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

KENDİ ARACI İLE EVİNE GELİYORDU

Yakınları ise Sinan Turgut'un otel servis aracın kullandığını söylediler. Kazanın ise sabaha yakın Turgut'un otel servis aracını bırakıp kendi otomobil ile eve gelirken kazanın meydana geldiğini belirterek, "İki çocuğu yetim kaldı. Hayat bu kadar ucuz olmamalı" diyerek yaşananlara tepki gösterdiler.