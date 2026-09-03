Servis şoförü iş arkadaşı tarafından öldürüldü!

Olay, Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen Mehmet Taştan ile Özcan K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K. yanındaki silahla Mehmet Taştan'a ateş etti. Şüpheli Özcan K., saldırının ardından aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde servis şoförü Mehmet Taştan'ı başından, göğsünden ve sırtından yaralanmış halde buldu.