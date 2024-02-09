Servis şoförü sokak ortasında öldürüldü!

Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir fabrikaya ait servis otobüsünün şoförü olan 48 yaşındaki Yılmaz Sınırkan, aracıyla bir tamirhanenin önünde durdu. Aracın ön sol lastiğine jant kapağını takmak üzere bagajdan aldığı jantı takmak isterken, kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısı sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

ZANLI TESLİM OLDU

Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sınırkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayeti işlediği belirlenen şüpheli Ş.A., bir polis merkezine giderek teslim oldu.