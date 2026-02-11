Haberler Yaşam Haberleri Servis şoförünü başından vurmuştu! 20 yıl ceza aldı
Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:48

Kocaeli Körfez ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden servis şoförü Yılmaz Sınıksaran’ın davasında karar çıktı. Olayı gerçekleştiren sanık Şahin A., “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, olayda “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanmasına karar vererek cezayı 18 yıla indirdi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan verilen 2 yıllık hapis cezasıyla birlikte sanığın toplam cezası 20 yıl oldu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, 9 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olayda, bir fabrikada servis şoförü olarak çalışan 48 yaşındaki Yılmaz Sınıksaran, kullandığı otobüsün jant kapağını takmak için aracın önünde eğildiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Sınıksaran, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Şahin A. ise olayın ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.

20 YIL CEZA ALDI

Sanık savunmasında, maktulün kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu ve işten çıkarılmasına sebep olduğunu iddia etti. "Kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılaması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdü. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katılırken, mahkeme heyeti tarafların talebi üzerine yargılamanın kapalı yapılmasına karar verdi. Karar duruşmasında hükmünü açıklayan heyet, sanığı müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 18 yıla düşürülürken, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan verilen 2 yıl hapis cezasıyla birlikte toplam 20 yıl hapis cezası kesinleşti.

