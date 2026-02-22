Sesimizi duyan yok mu

İzmir
'in Buca
ilçesinde yaşanan olay, 29 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Efeler
Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın üzerinden 3 haftayı aşkın süre geçmesine rağmen duvarın çöktüğü yerde, herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü. Duvardan kopan kayalar Öner Apartmanı'nın bahçesinde durmaya devam ederken, vatandaşlar yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.
'TEHLİKE ALTINDAYIZ'
Büyük bir tehlike atlattıklarını belirten apartman sakinlerinden Yusuf Damoğlu, "Binamızın önünde bir afet oldu. İstinat duvarı yolun bir kısmıyla birlikte bahçeye indi. Şükrediyoruz ki can kaybımız yok. 1 saat sonra olsaydı, 5-10 araç uçarak binaya girebilirdi. Binada hasarımız görünmüyor ama çok büyük tehlike atlattık. Yolların ortasında yarılma mevcut. O nedenle halen tehlike altındayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Apartman yöneticisi Nedret Yakar ise "Benim duyduğuma göre belediye, bu durumdan bizi sorumlu tutuyormuş. Bu belediyenin katkısıyla yapılması gereken bir yer" diye konuştu.