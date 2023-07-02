Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da depremzedelerle buluştu. Antakya Medeniyetler Korosu'nun Yayladağı ilçe meydanında "Sesinizi Duyduk" adıyla gerçekleştirdiği konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Konserde, seslendirilen "Mağusa Limanı, Adaletin Bu mu Dünya, Yara Bere İçindeyim" gibi eserlere depremzedelerin yanı sıra bu bölgede görevli çalışanlar da eşlik etti, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Programın ardından Antakya ve Defne ilçelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 164 kişiye başarı belgesi verildi.Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, aylar sonra Hatay'da konser verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Depremzedelere özel konser gerçekleştirdiklerini aktaran Özfırat, şöyle konuştu: "Büyük yıkımın ardından maalesef bizler de başka illere savrulduk. Aradan geçen 5 ayın ardından ilk defa konser için Hatay'a döndük. Burada depremi yaşayan 5 bin kişiye karşı konser verdik. Bizleri sardılar, bizleri kucaklayarak yaralarımıza merhem oldular. Bizler de onlara sazımızla, sözümüzle bir şeyler yaparak yaralarını unutturmaya çalıştık. Bu akşam burada çok büyük bir duygu seli vardı. Herkes bir şeylerini kaybetmişti. Bizim için çok özel bir konserdi. Tekrar Hatay'da olmak, yeniden bu şehirde konser verebilmek inanılmaz güzel bir şey."