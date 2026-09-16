Sessiz molalar hafızayı güçlendiriyor

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Müzik dinlemek, podcast açmak veya sosyal medyaya bakmak gibi basit alışkanlıklar beynin yeni öğrenilen bilgileri işlemesini kesintiye uğratıyor. Scientific American'da yayınlanan çalışmaya göre, öğrenmenin ardından verilen 10-15 dakikalık kısa ve sessiz molalar yeni bilgilerin hafızaya yerleşmesine yardımcı oluyor. Öğrenme sonrasında birkaç dakika boyunca telefon, müzik ya da başka bir işle ilgilenmeden dinlenmek bilgilerin hatırlanmasını güçlendiriyor. Bunun nedeninin, beynin bu sırada yeni edinilen bilgileri etkinleştirerek hafızada sağlamlaştırması olduğu düşünülüyor.