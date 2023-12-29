SETA tarafından "2023’te Türkiye" paneli düzenlendi

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmacısı Cem Duran Uzun, sene içinde hukuk alanında yaşanan gelişmeleri özetledi.

Bu bağlamda 65 yasanın kabul edildiğini; aile ve gençlik fonu, kentsel dönüşüme ilişkin düzenleme, EYT ve Yedinci Yargı Paketi'nin ön plana çıkan yasalar arasında olduğunu ifade etti. Bunların yanı sıra sene içinde 27 Meclis kararının kabul edildiğini; 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde olağanüstü hal ilan edilmesi, Libya, Azerbaycan, Suriye ve Irak tezkerelerinin yenilenmesi gibi kararların da bunların arasında yer aldığını dile getirdi. 2024'te ise Yeni Anayasa'nın muhtemel konu başlıklarından biri olacağını ifade etti.

SETA Siyaset Araştırmacısı Baki Laleoğlu, iç politika alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bu bağlamda sene içinde en önemli gündem maddesinin 2023 seçimleri olduğuna dikkat çekti. Seçimlerin öncesinde ve sonrasında siyasal partileri ve ittifakları ele aldı. Seçim sonrasında muhalefetin yaşadığı mağlubiyetin CHP'de genel başkan değişimi ile sonuçlandığını; İYİ Parti'de ise kurumsal problemleri derinleştirdiğini ifade etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Murat Aslan; güvenlik, savunma ve terörle mücadele başlıklarında 2023'ün öne çıkan hususlarını değerlendirdi. Güvenlik politikasının yurt içi ve yurt dışında istikrar, sınırların değişmemesi, askeri kapasitenin arttırılması, kapsamlı politikalarla gerektiği alanda sert tepki verilmesi gibi başlıklar üzerinden şekillendiğini dile getirdi. Terör konusunda ise başta Irak ve Suriye'de aktif ve önleyici mücadele stratejisinin uygulandığını ifade etti. 2024 yılında da bu gündemin istikrarlı bir şekilde devam ettirileceğini söyledi.

Son olarak SETA Dış Politika Araştırmacısı Bilgehan Öztürk, 2023 yılı içinde Mısır ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerle ilişkilerin normalleştiğine ve pozitif gündem oluşturulduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin uzun bir süredir bağımsızlıkçı politika yürüttüğünü vurgulayan Öztürk, gerektiğinde de gerilimi göze alan, mücadeleci bir dış politika benimsendiğinin altını çizdi.

Panelde konuşulan başlıklarla ilgili detaylı bilgi için bkz; SETA, 2023'te Türkiye, https://www.setav.org/2023te-turkiye/