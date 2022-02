Sevdalarını kalplerine gömdüler

HİÇBİR ÖZEL GÜNÜ UNUTMAZDI

6 YILDIR BEN ONA ÇİÇEK GÖTÜRÜYORUM

'BİZE HER GÜN

SEVGİLİLER GÜNÜ' DERDİ

BU 14 ŞUBAT'TA DA

İÇİMİZ BURUK

EŞİMİN EN BÜYÜK HEDİYESİ KIZIM

HEDİYE'SİNE BİR GÖRÜŞTE VURULDU 68 YILDIR AYNI AŞKLA BAKIYOR

YARIM ASIRLIK EVLİLİĞİN SIRRI: SEVGİ, SAYGI VE SABIR

AŞKLARI ENGEL TANIMIYOR

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevdası vatan olan aziz şehitlerin eşleri bu özel günleri de buruk geçiriyor. Yıllarca eşlerinden gelecek hediyeyi bekleyen şehit eşleri bugün soluğu şehitliklerte alıyor. O fedakâr kadınlardan şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu 'nun eşi Özge Sarıoğlu , şehit Polis Özel Harekat Yaşar Yavaş'ın eşi Halime Yavaş , 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında vatan uğruna şehit olan Mustafa Solak 'ın eşi Melek Solak ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Kablan'ın eşi Mahmure Kablan duygularını SABAH'a anlattı:Eşim Şırnak Silopi ' de 2016'da PKK'lıların saldırıyla şehit oldu. Yaşar şehit düştüğünde büyük oğlum Sıraç 8 yaşında, ortanca oğlum Miraç 6 ve küçük oğlum Muhammed Yusuf 7 aylıktı. Ben çoçuklarımı şehitlikte büyüttüm, evlatlarım babaları yerine soğuk mezar taşlarına sarıldılar. Yaşar'la 10 yıllık evliydik ve her özel günü bir gün öncesinden kutlardı. 'Görev çıkar o gün kutlayamazsam trip atma' derdi. Hiçbir özel günümüzü atlamazdı. 6 yıldır bu özel günler bizim için çok zor geçiyor.10 yıllık evliliğimiz boyunca her 14 Şubat'ta o bana hediye alırdı ama 6 yıldır ben çiçeğimi alıp şehitliğe gidiyorum. Eşimle birbirimizi çok severdik. 10 yıllık evlilik hayatımızda bir kez olsun öf demedi. 'İşim zor ama bunun yüzde 70'ini sen yapıyorsun yüzde 30 ben çalışıyorum' derdi. Eşim 'inşallah öbür dünyada da evli oluruz' diye söylerdi. Bizim mutluluğumuz, saadetimiz mahşere kaldı. Yarım kalan hayatımı eşimin hediyesi 3 çocuğum ile tamamlamaya çalışıyorum. Yaşar'ın bana en güzel hediyesi pırlanta değerindeki 3 evladım.Biz 20 yıllık evliydik. Eşim 'Bize her gün sevgililer günü canım. Ben seni her gün candan seviyorum. Biz ömür boyu eşiz' derdi. Eşim şehit olduktan sonra her özel günü onunla geçirmek için evimi şehitliğin karşısına taşıdım.Eşimi çok seviyorum ve çok özledim. Dürüst, çok iyi bir eş çok iyi bir babaydı. Ben ondan razıyım rabbim de eşimden razı olsun ve öbür dünyada kavuşmayı nasip etsin. Her gün eşime kavuşacağım günü bekliyorum. Rabbim tez zamanda beni Mustafa'ma kavuştursun.Eşim 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit oldu. Eşim şehit olduğunda kızım Zeynep Hira'ya 7 aylık hamileydim. 6 yaşındaki kızım Zeynep babasını hiç görmedi. Allah Osman'ınımı aldı, Zeynep'imi verdi.Her özel günde olduğu gibi bugün de içimiz buruk. Eşim 24 Şubat'ta şehit olmuştu. Son Sevgililer Günü'nde yanımda değildi, çiçek göndermişti. Özel günleri aramızda kutlamayı çok severdi, asla atlamazdı. 6 yıldır ne Sevgililer Günü ne anneler, babalar günü ne bayram.. Hepsi zehir oldu bize. Eşimi şehit eden yuvamdan ayıran sebep olanları Allah bildiği gibi yapsın. Hayallerimiz yarım bıraktılar, iki elim yakalarında olacak.Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu eşim Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34) şehit oldu. O zaman 7 aylık evli 3 aylık da hamileydim. Salih hep bir kızım olsun ismi de Mevsim olsun istiyordu. Kızımız Mevsim Nil doğdu 4,5 aylık oldu. Bugün Salih'im olmadan ilk 14 Şubatımız. 19 gün sonra şahadetinin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Eşimin sesine ve kokusuna hasret kaldım. Evladım Allahın ve Salih'in bana en güzel hediyesi.Hayalini kurduğumuz rüya gibi bir düğünle dünya evine girmiştik. Evlenince 'erkek adamın kız çocuğu olur' diyerek baba olmak istediğini söylemişti. Doğmamış kızımız ile ilgili hayaller kuran, babalık duygusunu tadamadan şahadet şerbetini içen Salih'in yerine ben kızımızı onun istediği gibi büyütmeye çalışıyorum. Hamileyken daha çok acı çekiyordum ama kızım dünyaya gelince bir nebze olsun acım hafifledi. Evladım Allahın ve Salih'in bana en güzel hediyesi. Kızım aynı babasına benziyor, bu beni çok mutlu etti. Kızıma baktıkça eşimi hatırlıyorum. İlk sevgililer gününde eşim görevdeydi nikah günü için bana vekalet vermişti. Geçen yıl da hamileydim üşümeyim diye mont almıştı. Ama bana en güzel hediyesi kızım Mevsim oldu.KARS'IN Selim ilçesinde 1954'te evlenen 5 çocuk sahibi Taş çifti, yaşlılığın zorluklarına birlikte göğüs geriyor. Uzun yıllar memleketlerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Hediye Taş (99) ile Asker Taş (88), 8 yıl önce Kayseri'ye yerleşti. İlerlemiş yaşına, ağrıyan dizlerine rağmen evinin işini kendi yapabilen Hediye Taş ile eşini gözetip yardımcı olan Asker Taş, birbirlerine saygı ve sevgi duyarak yaşamını sürdürüyor.Asker Taş, 'Hediye'mi çeşme başında gördüm. Yeşil gözlerine bir görüşte vuruldum. Sevgim 68 yıldır hiç değişmedi" dedi. Sabah saat 06.00'da birlikte uyandıklarını ve namaz kıldıklarını söyleyen Asker Taş "Bana der ki 'git, yat'. Ben de derim ki 'Sen yat, ben gelirim' ama uyuyamam. Çayı demlerim, Allah ne verdiyse yumurtayı kaynatırım. Mutlu bir yaşam sürüyoruz. Kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyoruz" dedi. AAGönen (76) ve Taner Gönen (81) 48 yıldır evli. Gönen çifti 3 yıldır Ankara'daki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşıyor. Çift yarım asırlık evlilikte mutlu olmanın sırlarını sevgi, saygı ve sabır olarak sıralıyor.Ziraat yüksek mühendisiyim. 15 Temmuz 1974'te sabah 10.20'de evlendik. Bir oğlumuz bir de kızımız oldu. İnsanlar 48 yıl evli kalmayı nasıl başardınız diye soruyor. Sorunları büyütmüyoruz. Hayata pozitif bakıyoruz. Saygımız tükenmediği sürece sevgimiz de tükenmiyor.Gençlerin birbirlerine karşı sabırlı olmaları lazım. O sabrı gösteremezseniz zaten 2 ay sonra boşanırsınız. Akıllı insan ortalığı germemeli.ZONGULDAK Kilimli'de Mustafa ve Armağan Kayıkçı çifti, engellerine rağmen yaşama azimleri ve birbirlerine olan sevgileriyle çevresindekilere örnek oluyor. Görme engelli Mustafa Kayıkçı ve ortopedik rahatsızlığı bulunan eşi Armağan Kayıkçı, 26 yıldır evli. Biri zihinsel ve bedensel engelli iki çocukları var. Engelli maaşıyla geçimini sağlayan ve bir an olsun ayrılmayan çift, ev işlerinde de birbirlerine yardımcı oluyor.Düzce'de yaşayan iki çocuk sahibi bedensel engelli Sevinç ve Celal Bozkurt çifti ise her zorluğu sevgiyle aşıyor. Yolları 18 yıl önce engellilere destek için kurulan bir kursta kesişen çift yakınlarının evliliklerine karşı çıkmasına rağmen hastalıkta ve sağlıkta "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi. Celal Bozkurt ise "Aşk engel tanımaz. Sevdiğin zaman da kalpten seveceksin. Allah'ın izniyle bir ömür boyu seveceksin" dedi. AA