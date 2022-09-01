Seversin 15. bölüm fragmanı izle! Kanal D ile Seversin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Seversin dizisi 14. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün ardından Seversin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edenler "Seversin 15. bölüm fragmanı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Kanal D ile Seversin 15. bölüm fragmanı izle linki ve özet detaylar.
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Tolga ve Asya'nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem'in köşesinde yazdığı 'kanıtlarım var' yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?
Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar. Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar.
Fakat Korkusuz Kalem'in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır…
Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.