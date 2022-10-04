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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Sevgi dolu oğlumu yok ettiler

DHA
Sevgi dolu oğlumu yok ettiler
Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından boğazı kesilerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in (45) annesi Leyla Şener, "Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldürdüler" dedi.
Geçen cumartesi günü gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana gelen olayda, müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen bir grup arasında kavga çıkmıştı. Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" demesi üzerine başlayan kavgada boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralanan Şener, hayatını kaybetmişti.



Çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan Leyla ve Erhan Şener çifti, dün oğullarının ölümünden önce haftanın 3 günü kendisinde kalan 5.5 yaşındaki kızı Ceyla ve sahiplendiği 3 köpeği ile yaşadığı evde taziyeleri kabul etti. Anne Leyla Şener, "Hiç beklemediğimiz bir şey, şoktayız. Oğlum sevgi doluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Benim aslan yürekli oğlum, herkesin derdine koşardı. Hayvanseverdi. 3 tane köpeği var. Perişanlar. Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Baba Erhan Şener ise, "Acımızın tarifi yok. O benim hem oğlumdu, hem yoldaşımdı, her şeyimdi" dedi.
Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, katil zanlılarından İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığını, kamu görevinden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Diğer katil zanlısı Semih Soyalp da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından işten çıkarıldı.

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Sevgi dolu oğlumu yok ettiler
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