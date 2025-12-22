Sevgi Gülden cinayetinde kritik duruşma! 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duruşmada tutuksuz sanıklar Y.G. (maktulün kardeşi), D.U, G.F.G. ve H.U. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ş.G. (maktulün kardeşi) ve K.U. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında; tutuklu sanık Ş.G. hakkında "iştirak halinde tasarlayarak akrabayı kasten öldürme", tutuklu K.U. ile tutuksuz D.U. hakkında ise "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca bu üç sanığın "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Savcı, tutuksuz sanıklardan Y.G. için "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ceza talep ederken, G.F.G. ve H.U. hakkında beraat istedi. Sanıklar savunmalarında önceki ifadelerini tekrarlayarak beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemesini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.