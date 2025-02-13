Sevgi her engeli aşar

Acıpınar köyünde oturan Esma ve Hamza Selçuk çifti görücü usulüyle 53 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Hamza Selçuk, henüz 5 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle hem duyma yetisini kaybetti hem de zihinsel engelli kaldı. Evlendiği güne kadar eşinin bu durumu bilmeyen Esma Selçuk, her şeye rağmen eşini çok sevdi. Bu engelin sevgilerine engel olmadığı anlayan çiftin evliliklerinden 4 çocuğu oldu. Ancak ilk çocukları daha bir yaşına bile girmeden hayatını kaybetti. 11 torunu bulunan Selçuk çifti, ilk gün ki gibi ellerini hiç bırakmadan sımsıkı tutuyor.

'EŞİME AŞIK OLDUM'

Eşi ile kendi aralarında geliştirdikleri beden diliyle anlaştıklarını belirten Esma Selçuk, "Görücü usulüyle evlendik ama yıllar içinde eşime derin bir sevgiyle bağlandım. O zamanlar eşimi hiç görmemiştim. Bu durumunu da bilmiyordum. Ama 53 yıldır onunla aynı hayatı paylaşıyoruz. Kendi aramızda geliştirdiğimiz beden dili sayesinde sıkıntısız bir şekilde anlaşıyoruz. Ben ona hep iyi bir eş, iyi bir yoldaş olmaya çalıştım. Görücü usulüyle evlenmiş olabiliriz ama ben zamanla ona âşık oldum" dedi.

'SEVGİ HER ŞEYİ İYİLEŞTİRİR'

Köyde çevrelerindeki insanların da kendilerine her zaman destek olduğunu vurgulayan Esma Selçuk, "Biz köyde büyüdük ve buranın insanları çok iyi. Hamza'ya hiçbir zaman kötü davranmadılar, aksine sofralarını ve evlerini ona açtılar. Onların gösterdiği şefkat sayesinde Hamza, hem çevresine hem de ailesine karşı çok iyi bir insan oldu. Ben onu bir gün bile yalnız bırakmadım. O benim hayat arkadaşım, yoldaşım. Hamza yemeğini yemeden ben bir lokma bile almam. Onun bana gösterdiği sevgi sayesinde, yarım asırdır süren bir muhabbetimiz var. Sevginin her şeyi iyileştirdiğine inandım ve öylede oldu" ifadelerini kullandı.