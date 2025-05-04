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Giriş Tarihi: 4.5.2025

Sevgili cinayetinde kasten öldürme tutuklaması

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sevgili cinayetinde kasten öldürme tutuklaması
Adana'da bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ayaz'ın (24), yanı başında yaralı halde bulunan sevgilisi N.C. (17), tedavisinin ardından taburcu edildi. N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Hâkim karşısına çıkan N.C., tutuklandı. Olay yerinde bulunan delillerin incelemeye alındığı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporunun beklendiği bildirildi.
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Sevgili cinayetinde kasten öldürme tutuklaması
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