Sevgiline mesaj attı diye 17 yaşındaki gence işkence edip, cinsel istismarda bulundular

Dehşet veren olay 8 Mayıs günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde yaşandı. Lise öğrencisi H.T., parkta dolaşırken yanına daha önceden tanıdığı inşaat işçisi Eray E. (20) geldi. Eray E. konuşmak istediğini söylemesi üzerine birlikte araca bindiler. İkili araçtayken yanlarına elinde pompalı tüfek bulunan Yusuf S. (21) bindi. Şüpheliler araçla hareket ederek H.T'yi havaalanı civarında bir araziye götürdü.

İŞKENCE, İSTİSMAR, GASP

Eray E. iddiaya göre sevgilisine mesaj attığını ileri sürdüğü H.T'ye defalarca tüfekle vurarak işkence yaptı. Bununla da yetinmeyen Eray E., H.T'ye cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler daha sonra H.T'nin üzerindeki 2 bin 200 TL parasını ve saatini gasp edip olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde polisten yardım isteyen H.T. hastanede tedavi altına alındı.

YAPTIKLARINI BİRDE KAYDA ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.T'nin ifadesi doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, H.T'nin ifadesinden yola çıkarak Eray E. ve Yusuf S'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden olayda kullanılan tüfek ile gasp edilen saatte bulundu. Her iki şüpheli bunlara rağmen suçlamaları inkar etse de cep telefonlarındaki görüntüler dehşeti ortaya koydu. Şüpheliler liseli gence yaptıkları işkence ve istismarı saniye saniye kaydettikleri görüldü. Yağma, kasten yaralama ve çocuğun cinsel istismarı gibi 3 suçtan kaydı bulunan Eray E. ile kasten yaralama, hırsızlık gibi birçok suçtan 19 suç kaydı bulunan Yusuf S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.