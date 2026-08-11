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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Sevgilisine dehşeti yaşattı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sevgilisine dehşeti yaşattı
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Adana'da iddiaya göre birlikte yaşayan Suriye uyruklu Sevsan Muhammed ile Vedat Baytaş arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Uzun süredir Vedat Baytaş tarafından şiddet gördüğünü ileri süren talihsiz kadın, savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Kadının şikâyeti üzerine Vedat Baytaş hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Sevsan Muhammed, "Can güvenliğim yok" diyerek yardım istedi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Baytaş'ın, "Aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim, görüntülerde yer alan benim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ADANA #SURİYE

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Sevgilisine dehşeti yaşattı
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