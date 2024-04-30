Sevgilisini banyoda tabanca ile öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ertuğrul T., aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartıştı sonrasında da kadını banyoya götürüp tabanca ile öldürdü. Sonra ablasını telefonla arayarak Gülcan Güneş'i öldürdüğünü söyledi. Çocuğunu da ablasına bırakıp kaçtı.

Olay yerine gelen polis Gülcan Güneş'in cesedini kanlar içinde banyoda buldu. Ertuğrul T kısa sürede Atakum ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi.