Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisini banyoda tabanca ile öldürdü
Giriş Tarihi: 30.4.2024 09:09 Son Güncelleme: 30.4.2024 09:10

Sevgilisini banyoda tabanca ile öldürdü

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşanan olayda 39 yaşındaki Ertuğrul T. isimli vatandaş kendisini aldattığı gerekçesiyle 44 yaşındaki sevgilisi Gülcan Güneş’in kafasına banyoda tabanca ile ateş ederek öldürdü. Ertuğrul T. olaydan sonra birlikteliklerinden olan küçük çocuklarını da yanına alarak kaçtı. Ertuğrul T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Sevgilisini banyoda tabanca ile öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ertuğrul T., aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartıştı sonrasında da kadını banyoya götürüp tabanca ile öldürdü. Sonra ablasını telefonla arayarak Gülcan Güneş'i öldürdüğünü söyledi. Çocuğunu da ablasına bırakıp kaçtı.

Olay yerine gelen polis Gülcan Güneş'in cesedini kanlar içinde banyoda buldu. Ertuğrul T kısa sürede Atakum ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisini banyoda tabanca ile öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA