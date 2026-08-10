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Giriş Tarihi: 10.08.2026 10:57

Sevgilisini darp eden adamdan pişkin savunma! “Bana ve aileme hakaret ettiği için darp ettim”

Adana'da 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi S.M.’yi (28) para kazanmadığı gerekçesiyle darp ettiği öne sürülen V.B. (33) yakalandı. Emniyetteki sorgusunda “Aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim, görüntülerde yer alan benim” diye suçunu itiraf eden V.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sevgilisini darp eden adamdan pişkin savunma! Bana ve aileme hakaret ettiği için darp ettim
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Olay, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşayan Suriye uyruklu S.M. ile V.B. arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Uzun süredir V.B. tarafından şiddet gördüğünü ileri süren talihsiz kadın, savcılığa giderek şikayetçi oldu. S.M., 2024 ve 2025 yıllarında V.B.'nin kendisini darbettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini de şikayetine ekledi. Görüntülerde V.B.'nin, kadının saçını çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar yer aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Kadının şikayeti üzerine V.B. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. S.M., "Can güvenliğim yok" diyerek yardım istedi. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, V.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, "Aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim, görüntülerde yer alan benim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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