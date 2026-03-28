Sevgilisini döverek katleden adam tutuklandı

İstanbulFatih'te 22 Mart günü akşam saatlerinde Cezayir uyruklu Veli C. ile sevgilisi Nasıra Saigi'ye bayram ziyareti için 2 kişi geldi. Misafirlerin gitmesinin ardından çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada Veli C., sevgilisini darp etti. Olaydan sonra adamın evden ayrıldığını gören komşular polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Ekipler yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri daireden son çıkan kişinin Veli C. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adam tutuklandı.