Son dakika haberi: Kocaeli'de Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yasandı. Edinilen bilgiye göre bir kişi ticari taksi ile emniyete gelerek tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğünü ve cesedin de takside bulunduğunu söyleyerek teslim oldu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ: 23 YAŞINDAKİ SEYHAN GÖZER KOCAELİ GÖLCÜK'TE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Emniyet ekiplerinde yapılan inceleme neticesinde cinayete kurban giden kadının 23 yaşındaki Seyhan Gözer, öldürenin de yine 23 yaşında olan Ali A. olduğu anlaşıldı.