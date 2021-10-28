Son dakika haberi: Kocaeli'de Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yasandı. Edinilen bilgiye göre bir kişi ticari taksi ile emniyete gelerek tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğünü ve cesedin de takside bulunduğunu söyleyerek teslim oldu.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ: 23 YAŞINDAKİ SEYHAN GÖZER KOCAELİ GÖLCÜK'TE CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Emniyet ekiplerinde yapılan inceleme neticesinde cinayete kurban giden kadının 23 yaşındaki Seyhan Gözer, öldürenin de yine 23 yaşında olan Ali A. olduğu anlaşıldı.
SON DAKİKA GÖZALTINA ALINDI VE ARAÇ İNCELEMEYE ÇEKİLDİ
Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan kadının yaşamını kaybettiği tespit edildi. Zanlı gözaltına alınırken, araç emniyetin bahçesinde inceleme altına alındı. Emniyet bahçesine dışına da şerit çekilerek güvenlik bariyeri oluşturuldu. İncelemenin ardından araçtaki kadının 23 yaşındaki Seyhan Gözer adlı bir genç kız olduğu öğrenildi.
Seyhan Gözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve gözaltındaki Ali A'.nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.