Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisinin cesedini streç filme sarıp saklamıştı! O caninin ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra 2 gün boyunca…
Giriş Tarihi: 14.06.2026 12:42

Sevgilisinin cesedini streç filme sarıp saklamıştı! O caninin ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra 2 gün boyunca…

Çanakkale’de meydana gelen olay tüyler ürpertti. Kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulununca korkunç gerçek ortaya çıktı. Polislere kapıyı açan Metin Kapusuz ekiplere Dinara’nın streç filme sarılı cesedini gösterdi. Özbek kadının ölümüne ilişkin ilk davada Kapusuz’un savunması şaşkınlık yaratırken cezası belli oldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sevgilisinin cesedini streç filme sarıp saklamıştı! O caninin ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra 2 gün boyunca…
  • ABONE OL

Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Esenler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Esenler Mahallesi Neydim Sitesi'nde kaldığı eve giden polislere kapıyı sevgilisi Metin Kapusuz açtı.

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Metin Kapusuz, Urkasimova'yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapıyı açan ekipler, Dinara Alya Urkasimova'nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine sevgilisi Metin Kapusuz gözaltına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda Urkasimova'nın cansız bedeni otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'2 GÜN CESETLE AYNI EVDE KALDIM'

Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin Kapusuz'un polisteki ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi. Gözaltına alınan Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

'STREÇE DE ÖLDÜKTEN SONRA SARDIM'

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Metin Kapusuz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, önceki gün Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Metin Kapusuz ile Dinara Alya Urkasimova'nın yakınları katıldı. Duruşmada sanık Kapusuz, "Alya hanımı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Metin Kapusuz hakkında hiçbir indirim uygulamadan 'Kasten nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇANAKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisinin cesedini streç filme sarıp saklamıştı! O caninin ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra 2 gün boyunca…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA