Sevgilisinin cesedini streç filme sarıp saklamıştı! O caninin ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra 2 gün boyunca…

'STREÇE DE ÖLDÜKTEN SONRA SARDIM'

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Metin Kapusuz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, önceki gün Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Metin Kapusuz ile Dinara Alya Urkasimova'nın yakınları katıldı. Duruşmada sanık Kapusuz, "Alya hanımı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.