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Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:42

Sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Üniversiteli Büşra cinayetinde çarpıcı gelişme: Deri cekette çıkan o detay kan dondurdu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olay tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. 24 yaşındaki Büşra Cin’in cansız bedeni sevgilisi Özcan Korkmaz’ın evinde bulunmuştu. Korkmaz, sevgilisinin intihar ettiğini iddia etse de ortaya çıkan deri ceket detayı kan dondurdu. İşte detaylar…

Sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Üniversiteli Büşra cinayetinde çarpıcı gelişme: Deri cekette çıkan o detay kan dondurdu!
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Aydın Nazilli'de 30 Mart'ta 112'yi arayan Özcan Korkmaz, Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde misafiri olan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'i göğsünden silahla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirlerken, sevgilisi Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SUÇ ALETİNDE PARMAK İZİ BULUNMUŞTU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayda kullanılan tabancada hem Büşra Cin'in hem de tutuklu sanık Korkmaz'ın DNA ve parmak izi tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili başka önemli detaylara daha ulaşıldı.

DERİ CEKETİNDE ATIŞ ARTIĞI ÇIKTI

Yeni Asır'ın haberine göre, tutuklu yargılanan Korkmaz'ın olay günü giydiği deri cekette bulunan atış artıkları delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Ceket ile birlikte Büşra'ya ait cep telefonunda yapılacak kriminal inceleme, cinayetteki belirsizliği tamamen ortadan kaldıracak.

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"KAÇMA NİYETİM OLSAYDI O GÜN KAÇARDIM"

Olayla ilgili Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden Özcan Korkmaz, "Kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Onu ben öldürmedim. Kaçma niyetim olsaydı o gün kaçardım" diyerek kendini savunup beraatini istedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #NAZİLLİ

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Sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Üniversiteli Büşra cinayetinde çarpıcı gelişme: Deri cekette çıkan o detay kan dondurdu!
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