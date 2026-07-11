Sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Üniversiteli Büşra cinayetinde çarpıcı gelişme: Deri cekette çıkan o detay kan dondurdu!

SUÇ ALETİNDE PARMAK İZİ BULUNMUŞTU



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayda kullanılan tabancada hem Büşra Cin'in hem de tutuklu sanık Korkmaz'ın DNA ve parmak izi tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili başka önemli detaylara daha ulaşıldı.