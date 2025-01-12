Sevgilisinin kurbanı oldu

Adana'da 23 yaşındaki Gamze Alır, sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Aktaş tarafından ağaçlık alana götürülüp silahla başından vurularak öldürüldü.Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, genç kadının daha önceki birlikteliklerinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.Olay Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Aktaş sevgilisi olduğu öne sürülen Gamze Alır'ı konuşma bahanesiyle Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden aldı. Daha sonra genç kadını Yeşil Bulvar mevkiinde ağaçlık alana götüren Murat Aktaş, tabancayla başından vurarak kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler bir kadının tabancayla başından vurulduğunu gördü ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Gamze Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Cinayet masası ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Gamze Alır'ın en son sevgilisi Murat Aktaş ile birlikte evinden çıktığını belirledi. Yapılan baskınlar sonucunda Aktaş ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Daha önceki birlikteliklerinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gamze Alır'ın cenazesi yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.