Ona duyduğunuz aşkı ve özlemi dile getirmek için hislerinize tercüme olacak cümleler kullanmak oldukça önemlidir. Bazen tek bir cümleyle, bazen de uzun uzun dile getirilen bu sözler, duygularını ifade etmekte zorlananlar için köprü görevi görmektedir.
Sevgiliye Gönderebileceğiniz En İçten ve Güzel Aşk Sözleri
Sevgilinize gönderebileceğiniz en içten ve güzel sözlerinden bazıları şunlardır:
- Seninle tanışmak ve seni sevmek, hayatımda verdiğim en doğru karardı.
- Senin yanında olmak, yaşamı daha yaşanabilir kılıyor.
- Varlığın, dünyamı aydınlatıyor.
- Seninle geçen en sıradan anlar bile hayatımın en özel zamanlarını oluşturuyor.
- Hayatı sevmeyi seninle öğrendim.
- Yanımda olmasan da kalbimdeki varlığın daimi.
- Kalbimin evi senin yanın.
- Bu hayatta her şey değişse bile sana olan sevgim baki kalır.
- Seni, sen olduğun için seviyorum.
- Keyifli tüm anlarımın başrolünde sen varsın.
Eğer daha uzun mesajlar istiyorsanız şu sözlere göz atabilirsiniz:
- Bana aşkın ne olduğunu sorsalar, seninle geçen günlerimi anlatırım. Varlığın hayatıma anlam katıyor.
- Seni severek her gün yeniden öğreniyorum umut etmeyi. Zor zamanlardan geçsek bile, hayatımda oluşun her şeyin geçeceğine inandırıyor beni. Kalbimde sana ayrılmış bir yer var ve orası sadece sana ait.
- Hayatın tüm bu koşuşturmasında seni düşünmek bile içimi rahatlatmaya yetiyor. Gülüşün, dile getiremediğim pek çok duygunun yerine geçiyor.
- Zamanla tüm duygular geçer derler ama ben seninle aşkın her geçen gün daha da arttığını öğrendim.
- Eğer kötü bir gün geçiriyorsan, seni ne kadar sevdiğimi ve ne olursa olsun yanında olduğumu hatırla.
- Seninle tartışmayı bile başkalarıyla keyif vakit geçirmeye değişmem. İyi ki varsın.
- Yaşamımdaki en kötü ihtimal, seninle tanışmadığımız bir olasılıktır. Seni çok seviyorum.
- Dünyada aşka dair yazılmış ne varsa ilhamını senden almış olmalı. Yoluma eşlik ettiğin için teşekkür ederim.